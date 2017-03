Depay doet het vanaf middenlijn

Memphis Depay heeft twee doelpunten voor Olympique Lyon gemaakt, in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Toulouse. Toen de Nederlandse aanvaller scoorde, stond het al 2-0, door treffers van Christophe Jallet en Maxwell Cornet.

Het betekende het derde en vierde competitiedoelpunt van het seizoen in acht optredens van Depay, die in de winterstop Manchester United verruilde voor Lyon. Vooral de tweede van Depay was van grote schoonheid. Ter hoogte van de middenlijn schoot hij in de draai, zonder te kijken, de bal met een enorme lob over de Toulouse-doelman.

In februari was de spits ook tweemaal trefzeker, toen tegen FC Metz (5-0). Olympique blijft in de Franse competitie vierde staan, op ruime afstand van de top drie, bestaande uit AS Monaco, OGC Nice en Paris Saint-Germain.