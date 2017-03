Real maakt optimaal gebruik van Barça-fout

Real Madrid heeft maximaal geprofiteerd van de nederlaag van Barcelona eerder vandaag. Makkelijk ging dat echter niet. In eigen huis won Real door een late goal van Sergio Ramos met 2-1 van Real Betis. Door de overwinning staan de Madrilenen twee punten voor op de grote concurrent met een wedstrijd minder gespeeld.

NAVAS FLINK DE FOUT IN

Real ging gretig van start. Onder andere Isco en Cristiano Ronaldo kregen kansen op de 1-0. Aan de andere kant was Betis een aantal keer gevaarlijk op de counter. Uiteindelijk kwamen de mannen uit Sevilla ook op voorsprong. Een schuiver van Antonio Sanabria leek een prooi voor Keylor Navas, maar de doelman blunderde gruwelijk:

RONALDO KNIKT RAAK

Lang hoefde Navas echter niet te treuren. Enkele minuten na de openingsgoal zette Cristiano Ronaldo de ploegen weer op gelijke hoogte. Hij knikte een voorzet van Marcelo fraai in de verre hoek. Met de 1-1 stand gingen de teams ook rusten.

GOAL ONTERECHT AFGEKEURD

In de tweede helft waren de aanvallende intenties van Betis verdwenen. Ze trokken zich terug en maakte het zo lastig voor Real om tot scoren te komen. Dat lukt Madrid uiteindelijk wel via Ronaldo, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Was het dat wel?

RAMOS DOET HET WEER

In de zoektocht naar de winnende goal werd Real een handje geholpen door Betis. Piccini pakte Lucas Vazquez vast en kreeg daarvoor zijn twee gele kaart. Met tien man kon Betis geen stand houden. Het was uiteindelijk Sergio Ramos die de Madrilenen vanuit een corner naar de overwinning kopte.