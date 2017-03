Bertens sneuvelt ondanks comeback

Kiki Bertens is ondanks een knappe comeback uitgeschakeld in de derde ronde van het toernooi van Indian Wells. De 25-jarige Westlandse knokte zich tegen Timea Bacsinszky terug uit verloren positie en stevende af op de zege, maar gaf die voorsprong alsnog uit handen. Het werd 6-3, 5-7, 7-6 (8).

Bertens moest toestaan dat haar opponente haar in de eerste set een keer vaker brak, wat genoeg was voor de setwinst. In de tweede set leverde de Nederlandse meteen bij 0-0 haar service in en die achterstand leek haar fataal te worden. Op 5-4 achter werkte Bertens twee matchpoints weg om vervolgens alsnog de set te pakken.

In de derde set was Bertens lang de sterkste. Ze brak haar tegenstandster op 2-1 en hield die voorsprong vast. Op 5-3 kreeg ze drie wedstrijdpunten, maar kon die niet benutten. De Zwitserse brak terug en dwong een tiebreak af. In de thriller die volgde trok Bacsinszky alsnog aan het langste eind.