Federer en Nadal naderen nieuw duel

Roger Federer en Rafael Nadal liggen op koers voor een nieuw titanengevecht. De twee routiniers bereikten allebei de derde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells. Als ze ook die doorkomen, treffen Federer en Nadal elkaar in de vierde ronde, bijna twee maanden nadat ze elkaar bevochten in de finale van de Australian Open.