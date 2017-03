Harden kraakt kwetsbare Cavaliers

Titelverdediger Cleveland Cavaliers is de vorm even kwijt in de NBA. LeBron James en zijn ploeggenoten incasseerden bij Houston Rockets de vierde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden: 117-112. James Harden blonk bij de thuisclub uit met 38 punten, tien rebounds en elf assists.