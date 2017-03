Bertens hoeft niet meer in Indian Wells

Voor Kiki Bertens zit het WTA-toernooi van Indian Wells er op. Enkele uren nadat de Westlandse in de derde ronde van het enkelspel was uitgeschakeld, verloor ze met haar Zweedse partner Johanna Larsson ook in het dubbel. Bertens en Larsson moesten in de tweede ronde buigen voor het als eerste geplaatste koppel Bethanie Mattek-Sands/Lucie Safarova. Ze verloren met 6-1, 7-5.