Blessure Kane biedt Janssen kansen

Mauricio Pochettino vreest dat hij het opnieuw geruime tijd moet stellen zonder Harry Kane. De Engelse spits raakte zondag in de kwartfinale van de FA Cup tegen Millwall (6-0) opnieuw geblesseerd aan zijn rechterenkel. De topschutter van Tottenham Hotspur met 19 doelpunten in de Premier League, verliet White Hart Lane op krukken, met een beschermende schoen om zijn voet.

'Het is dezelfde enkel die hij eerder blesseerde tegen Sunderland', zei de coach van The Spurs. Toen stond Kane zo'n zes weken aan de kant. 'Het is heel teleurstellend. Uit een scan moet blijken hoe erg het is.' Een mogelijk lange afwezigheid van Kane biedt wel kansen voor Vincent Janssen, die als invaller eindelijk zijn eerste veldgoal maakte voor Tottemham. De spits van Oranje kwam de laatste tijd amper aan spelen toe.