Real tussen 2 en 4 zonder Ramos' goals

Sergio Ramos is hard op weg een standbeeld van goud te verdienen in Santiago Bernabéu. De centrale verdediger van Real Madrid maakt goal na goal en die zijn heel veel waard voor de koploper van de Primera División. Zondag tegen Real Betis stond het kopwonder weer op door het winnende doelpunt binnen te hameren en Real daarmee weer koploper te maken.

WAAR ZOUDEN LOS MERENGUES STAAN ZONDER RAMOS' REDDENDE GOALS?

De 30-jarige Andalusiër maakte dit seizoen in 6 competitieduels doelpunten voor zijn werkgever. Alleen de eerste keer thuis tegen Osasuna was zijn treffer zonder directe waarde. Real won namelijk met 5-2. Daarna was het telkens kassa zodra de 140-voudig Spaans international het net vond.

Ramos' scoorde 2 maal tegen Málaga, dat daardoor met 2-1 verloor in plaats van met 1-0 won in Madrid. Deportivo La Coruña had een punt gepakt als Ramos niet tegen de Galiciërs had toegeslagen, net als Betis zondagavond overkwam. Tegen Barcelona in Camp Nou nam Real een punt mee dankzij Ramos en Villarreal zag een zege verdampen in een gelijkspel door De Redder van Real.

Duel Uitslag Goals Ramos Extra punten Real Madrid - Real Betis 2-1 1 (80ste minuut) +2 Real Madrid - Málaga 2-1 2 (35ste + 42ste) +3 Real Madrid - Deportivo 3-2 1 (89ste) +2 Barcelona - Real Madrid 1-1 1 (89ste) +1 Real Madrid - Villarreal 1-1 1 (47ste) +1 Real Madrid - Osasuna 5-2 1 (44ste) 0 +------- +9

EEN PUNT BOVEN ATLETICO OP PLEK 3

Zonder de 9 punten die Ramos persoonlijk schonk aan Real Madrid, zweeft de ploeg van Zinedine Zidane tussen plek 2 en 4, afhankelijk van het resultaat in de nog te spelen inhaalwedstrijd tegen Celta de Vigo. Favoriet in de strijd om de landstitel zonder Ramos' goals, is Barcelona. De Catalanen zouden alles in eigen hand hebben en zelfs El Clásico nog mogen verliezen van de aartsrivaal.

STAND ZONDER RAMOS' GOALS: