El Ahmadi, Kramer en Knegt in Peptalk

Karim El Ahmadi, Sven Kramer, Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting zijn maandagavond te gast in Peptalk, dé talkshow van Ziggo Sport met Jack van Gelder en Frank Evenblij.

STEUNPILAAR VAN AANKOMENDE KAMPIOEN?

El Ahmadi is één van de steunpilaren van Feyenoord, dat op weg lijkt naar de titel in de Eredivisie. Waarom gaan de Rotterdammers de titelrace dit jaar wel volhouden?

SNELLE MANNEN EN VROUWEN OP HET IJS

Kramer werd deze maand voor de negende keer wereldkampioen allround en lijkt dit seizoen beter dan ooit. Gaat hij volgend jaar ook heersen op de Spelen van Pyeongchang? Knegt zal in Zuid-Korea ook voor een medaille gaan na zijn indrukwekkende optreden bij de WK shorttrack in Ahoy. En gaat Schulting in 2018 ook voor eremetaal op de langebaan?

JACK EN FRANK MET ESTAVANA EN DE MART VERHAALT

Jack en Frank gaan eveneens FaceTimen met Estavana Polman. De Nederlandse handbaldames komen dinsdag bij elkaar, maar de zwangere aanvalster is er voor het eerst niet bij. De column van Mart Smeets gaat over ijshockeygrootheid Wayne Gretzky. Peptalk begint elke maandag om 19 uur op Ziggo Sport.

