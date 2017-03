'Manchester City waakt voor PSG-val'

Manchester City verdedigt woensdag tegen AS Monaco een voorsprong van 5-3, maar dat wil volgens Willy Caballero niet zeggen dat de Engelsen ook alleen maar gaan verdedigen. 'We moeten op dezelfde manier aanvallen als tijdens onze thuiswedstrijd', aldus de doelman. 'Het is namelijk nog lang niet gedaan. Kijk maar wat er vorige week gebeurde bij Barcelona tegen Paris Saint-Germain.'

De eerste confrontatie tussen City en Monaco in de achtste finale van de Champions League ontaardde drie weken geleden in een spektakelstuk. 'We hebben twee doelpunten voorsprong, maar mogen zeker niet denken dat we er al zijn. Als we de kwartfinale willen halen, zullen we in onze eigen stijl moeten spelen.'

'Onze trainer Pep Guardiola wil altijd aanvallen en doelpunten maken. Belangrijk is wel dat we beter gaan verdedigen dan in de vorige wedstrijd.' Met AS Monaco treft Manchester City de meest scorende ploeg van Europa. In de Ligue 1 maakte de ploeg van topschutter Radamel Falcao al 84 doelpunten.

HET HEENDUEL WAS EEN LUST VOOR HET OOG:

