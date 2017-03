Honkballers slopen Israël en hopen weer

De Nederlandse honkballers hebben hun kansen op het bereiken van de halve finale van de World Baseball Classic in leven gehouden. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens won de tweede wedstrijd uit de tweede ronde tegen Israël met grote cijfers. Na acht innings was de strijd beslist met tien punten verschil: 12-2. Daardoor blijft Oranje in de race voor de finaleronde in Los Angeles.