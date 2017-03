Leicester heeft bijna record te pakken

Leicester City mag dan in de Engelse Premier League de glans van het sensationele kampioenschap van vorig seizoen volledig kwijt zijn, toch kunnen The Foxes alles nog goedmaken in de Champions League. Dankzij de nipte 2-1 nederlaag bij Sevilla, is een plek in de kwartfinale voor de debutant zeker geen onmogelijke opgave. Bij je eerste poging zo ver komen, lukte maar een paar clubs.

ZONDER ERVARING OP HOOGSTE NIVEAU VER REIKEN

Voor de duidelijkheid hebben we het hier over clubs die nooit eerder uitkwamen in het Europa Cup 1-toernooi of in de Champions League. Mocht Leicester erin slagen Sevilla uit te schakelen, dan is dat de eerste keer sinds het seizoen 2012/13 dat een debuterende club het voor elkaar krijgt de kwartfinale te halen. Bovendien schaart Leicester zich in een select rijtje van vijf clubs die zoiets flikten.

IN SEVILLA KWAM LEICESTER GENADIG WEG:

NIEMAND OOIT VERDER DAN KWARTFINALE BIJ DEBUUT

De vijf meest succesvolle voorgangers van The Foxes zijn AJ Auxerre (1996/97), Bayer Leverkusen (1997/98), Lazio (1999/00), Deportivo La Coruña (2000/01) en Málaga (2012/13). Hoe mooi het avontuur ook was, geen van alle wist de kwartfinale te overleven. Mocht Leicester City eerst Sevilla en dan in de kwartfinale nóg een tegenstander van formaat pootje lichten, dan heeft het een record te pakken.

EERST NOG EVEN VERMAARDE PRIJZENPAKKER UIT DE WEG RUIMEN

Manager Craig Shakespeare heeft er vertrouwen in dat zijn mannen er staan. Met twee opeenvolgende zeges in de Premier League op zak, is de moraal er. 'Ik verwacht een geweldige sfeer in het stadion en dat we echt het initiatief kunnen pakken. Natuurlijk gooien we de boel niet helemaal open. Sevilla heeft spelers van wereldklasse, maar door die uitgoal die we hebben gemaakt, wordt het een interessante pot.'

OP ALLES VOORBEREID

De underdog weet dat het de strijd aan moet met het team dat drie keer achter elkaar de Europa League won de afgelopen jaren. 'We oefenen op strafschoppen en proberen geen detail over het hoofd te zien. Wij zijn trouwens gewoon goed en hopelijk kunnen we dat blijven laten zien', aldus Shakespeare.

