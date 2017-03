Kramer twijfelt over Olympische 1500

Voor Sven Kramer valt tijdens de Olympische Spelen op de tien kilometer het een en ander goed te maken. Daarvoor zal veel moeten wijken, zo vertelt de wereldkampioen allround in Peptalk. Mogelijk slaat de Fries de 1500 meter over, om op de grote dag helemaal fit te zijn.

SFEER IN STADION KAN BETER

De ene na de andere toptijd vliegt je om de oren bij het schaatsen, maar de toeschouwers blijven bij het langebaanschaatsen alsmaar uit, in tegenstelling tot het spektakel bij het shorttrack. Kramer weet zeker dat daar verandering in kan komen, maar makkelijk is dat niet.

FOCUS OP HEERENVEEN

Iedere week komt het landskampioenschap voor Feyenoord een beetje dichterbij. Er rest nog een zwaar programma voor de Rotterdammers. Komende speelronde staat een lastige uitwedstrijd in Friesland op de rol. 'De focus ligt nu op Heerenveen. We moeten die wedstrijd winnen', aldus Karim El Ahmadi, die ook aan tafel zat bij Jack.

FEYENOORD KAN OOK ZONDER VILHENA WINNEN

Volgens de middenvelder kan zijn ploeg de geschorste Tonny Vilhena prima opvangen. 'We hebben aangetoond dat we ook zonder Vilhena kunnen winnen. Het is natuurlijk een hele belangrijke speler voor ons, een van de beste spelers van Feyenoord. Maar ik denk dat we gewoon een hele goede selectie hebben. Afgelopen weekend waren er drie basisspelers niet bij, maar we wonnen wel van AZ.'

NEDERLANDS VOETBAL LOOPT QUA FYSIEK ACHTER

El Ahmadi was in het verleden geen enorm trainingsbeest, maar heeft met name in Engeland geleerd veel fysieke inspanning te verrichten. 'Daar ligt Nederland nog wel een beetje op achter. Dat hebben wij denk ik wel nodig als voetballers. Als je de absolute top wil halen, dan worden er andere dingen gevraagd.'

VAN DER VAART LAAT FRIKANDELLEN LINKS LIGGEN

Rafael van der Vaart maakt tijdens het Skypegesprek met Estavana Polman het eten klaar voor de zwangere haldbalster. Gezonde kost, dus de frikandellen blijven voortaan in het vriesvak liggen.

Peptalk is elke maandagavond om 19.00 uur exclusief te zien voor Ziggo abonnees op kanaal 14. Check ook de laatste Peptalk-updates op de Twitter-pagina van Peptalk en de Facebook-pagina van Peptalk. En wil je een uitzending bijwonen, ga dan naar de publiekspagina.