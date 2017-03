Kerber moet diep gaan voor vierde ronde

Angelique Kerber heeft bij het masterstoernooi van Indian Wells alles uit de kast moeten halen om de vierde ronde te bereiken. De nummer twee van de plaatsingslijst moest ver in de derde set een break achterstand goedmaken tegen Pauline Parmentier uit Frankrijk. Ze won uiteindelijk toch nog met 7-5, 3-6, 7-5.

Kerber was na het afzeggen van Serena Williams de hoogstgeplaatste speelster op het prestigieuze toernooi in Californië. Vorig jaar kwam de Duitse slechts tot de tweede ronde op Indian Wells, waar ze verloor van Denisa Allertová uit Tsjechië.

In de eerste set wist de nummer twee van de wereld nog een break achterstand goed te maken op 5-4, om vervolgens alsnog de set te pakken. Een snelle break in de tweede set kon ze niet meer herstellen en ook in de beslissende derde zet kwam Parmentier al snel op voorsprong. Die stand trok Kerber weer gelijk, waarna ze bij 6-5 voor de wedstrijd serveerde en op haar derde matchpoint toesloeg.