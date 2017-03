Lazio terug naar vierde plek in de Serie A

Lazio heeft maandag de vierde plek in de Italiaanse competitie weer overgenomen van Inter. De club uit Rome won in eigen huis met 3-1 van Torino. Lazio heeft twee punten meer dan Internazionale, dat afgelopen zaterdag dankzij een 7-1-zege op Atalanta naar de vierde plek was geklommen.