Chelsea schakelt Manchester United uit

Chelsea heeft maandag ten koste van Manchester United de laatste vier van de FA Cup bereikt. De koploper in de Premier League versloeg daarvoor op Stamford Bridge de bekerwinnaar van vorig jaar met 1-0.

Chelsea - Manchester United was het tweede weerzien van United-coach José Mourinho op Stamford Bridge dit seizoen. De Portugese trainer die vorig seizoen werd ontslagen bij Chelsea keerde eerder in oktober terug bij zijn oude werkgever in Londen en kreeg daar toen een flink pak slaag (4-0).

De ploeg van de Italiaanse coach Antonio Conte verzuimde maandag om voor een grote uitslag te zorgen. In de eerste helft had Ander Herrera de bezoekers een slechte dienst bewezen met een onnodige overtreding op Eden Hazard. Het betekende zijn tweede gele kaart. Pas in de tweede helft benutte Chelsea de overtalsituatie toen N'Golo Kanté van afstand ongehinderd kon uithalen en United-doelman David de Gea kansloos liet.