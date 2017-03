Mourinho hekelt scheids en Chelsea-fans

Manchester United-coach José Mourinho had maandagavond een cynische reactie nadat zijn ploeg was uitgeschakeld door Chelsea (1-0) in de kwartfinale van de FA Cup. De Portugees zei tegen de BBC dat hij scheidsrechter Michael Oliver de hand had geschud en hem had gefeliciteerd. 'Michael Oliver is een scheidsrechter met een fantastische potentie. In vier wedstrijden heeft hij ons drie strafschoppen en een rode kaart gegeven', zei hij.