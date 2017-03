Mladenovic zet opmars voort

De Franse tennisster Kristina Mladenovic heeft maandag (plaatselijke tijd) haar blakende vorm onderstreept met een duidelijke overwinning op Simona Halep in de derde ronde van het sterk bezette toernooi in Indian Wells. Mladenovic rekende in twee sets af met de Roemeense nummer vier van de plaatsingslijst: 6-3 6-3.