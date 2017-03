Australië heeft veteraan Cahill nodig

De Australische bondscoach Ange Postecoglou doet voor de komende twee belangrijke duels in de kwalificatie voor het WK voetbal toch weer een beroep op veteraan Tim Cahill. Hij nam de 37-jarige aanvaller, goed voor 48 goals in 94 interlands, weer op in zijn selectie voor de wedstrijden tegen Irak en de Verenigde Arabische Emiraten.