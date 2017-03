Lukaku moet kiezen, Vidal naar PSG

Manchester United, terugkeren bij Chelsea of blijven bij Everton? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden voor Romelu Lukaku. De twee Engelse topploegen onderzoeken volgens The Telegraph het contract van de Belgische ster.

Lukaku laat dit seizoen zijn talenten zien bij de ploeg van Ronald Koeman. Hij vond al 19 keer het net en is daarmee topscorer van de Premier League. Everton heeft de 23-jarige Antwerpenaar een nieuw contract aangeboden, maar Lukaku heeft aangegeven het contract niet te ondertekenen. De oud-speler van Anderlecht ligt nog twee jaar vast bij The Toffees.

Bournemouth gaat een nieuwe poging wagen om Nathan Aké over te nemen van Chelsea. De 22-jarige Hagenaar speelde de eerste seizoenshelft voor de Engelse middenmoter en maakte indruk. The Blues riepen de verdediger terug, maar hij zit op Stamford Bridge vooral op de tribune. Manager Eddie Howe wil Aké nu terughalen naar The Cherries, schrijft The Daily Mail.

Juventus ligt in pole position om Youri Tielemans en Corentin Tolisso te contracteren. De Oude Dame is op zoek naar een nieuwe kwaliteitsimpuls, omdat Sami Khedira de club waarschijnlijk gaat verlaten, meldt Tuttosport. De 19-jarige Tielemans en de 22-jarige Tolisso maken dit seizoen indruk bij Anderlecht en Olympique Lyon. Beiden hebben al een aantal fraaie goals op hun naam staan.

Arturo Vidal kan München verruilen voor Parijs. De Chileen moet het middenveld van Paris Saint-Germain versterken, weet de Chileense editie van AS. Naast de Fransen, wil ook Chelsea de speler van Bayern München aan de selectie toevoegen.

Manchester City en Chelsea strijden om Kingsley Coman. Bayern München huurt de Fransman van Juventus en kan na dit jaar Coman definitief vastleggen voor 20 miljoen euro. Der Rekordmeister kan de international met een dikke winst doorverkopen, weet Télésport. City en Chelsea zijn bereid Coman te halen voor een bedrag van meer dan 50 miljoen euro.

Arsenal zit achter Idrissa Gueye aan. The Gunners willen van de middenvelder van Everton hun eigen N'Golo Kanté maken, bericht The Sun. Scouts van de club uit Noord-Londen zijn onder de indruk van de Senegalees. Gueye kwam afgelopen zomer over van Aston Villa.