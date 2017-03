Titel op het spel tijdens March Madness

Het is weer tijd voor March Madness. Het knotsgekke eindejaarstoernooi in college basketbal. Een toernooi waar verrassingen eerder regel dan uitzondering zijn. Een toernooi vol toptalenten. Een toernooi vol spektakel. Voor de liefhebbers een maand om van te smullen.

HET SYSTEEM

In tegenstelling tot de meeste competities in de Verenigde Staten is March Madness geen best-off-serie. Het toernooi bestaat uit alleen maar knock out-duels. Een slechte dag en je kunt beginnen aan de voorbereidingen voor volgend seizoen. De competitieopzet is ook de reden waarom er elk jaar zoveel verrassingen zijn. De laatste keer dat een cinderella de titel pakte, was UConn Huskies in 2014.

Op dit moment zijn er nog 64 teams over. Een commissie selecteerde de 60 beste ploegen van het land. Verder speelden 8 teams om de laatste 4 plaatsen. De scholen zijn daarna verdeeld in vier regio's, waarbij de beste ploegen elkaar pas later in het toernooi kunnen tegenkomen. Als ze zo ver komen.

KANSHEBBERS

De winnaar van vorig jaar was Villanova Wildcats. Ook dit jaar is de school weer een van de kanshebbers. Onder leiding van toekomstig NBA-speler Josh Hart gaan The Wildcats voor de repeat. De ploeg uit Pennsylvania kan al vlot andere kanshebbers als Duke, Baylor en Florida treffen.

Here's where the best of the best landed.



Who's your pick in each region? pic.twitter.com/NHdJfEcJb9 — ESPN (@espn) 12 maart 2017

Net als Villanova hebben ook Kansas, Gonzaga en North Carolina een nummer 1 ranking gekregen van de commissie. De vier ploegen kunnen elkaar pas in de halve finale (Final Four), tegenkomen. Bij de scholen zitten veel basketbaltalenten, waarvan een aantal de overstap maken naar de NBA.

LEES OOK: Toptalent klaar voor de NBA

BRACKETOLOGY

Ook dit jaar doen miljoenen Amerikanen weer mee aan bracketology. Voor het toernooi begint voorspelt elke deelnemer het verloop van March Madness. Door de vele verrassingen in het toernooi is de kans nihil dat iemand zijn bracket goed invult.

Vanaf nu telt March Madness nog 63 wedstrijden. Die worden in drie weken afgewerkt. De finale is op 3 april in het University of Phoenix Stadium, normaal gesproken gastheer van American Footballteam Arizona Cardinals. Tijdens de finale zullen een kleine 80.000 toeschouwers aanwezig zijn.

Ziggo Sport zendt ook dit jaar weer March Madness uit. We beginnen vandaag om 00.15 uur op Ziggo Sport (14) en Ziggo Sport Select met de wedstrijd tussen VCU en Saint Mary's. De samenvatting van het duel is vrijdag om 17.00 uur.