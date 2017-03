Japanse honkballers verslaan ook Cuba

De Japanse honkballers hebben een voorschot genomen op een plek in de halve finale van de World Baseball Classic. Het gastland won in de volgepakte Tokyo Dome met 8-5 van Cuba. Japan had zondag al met 8-6 gewonnen van Oranje, in een slopende wedstrijd die liefst elf innings duurde.