Huiswerk voor eredivisieclubs

De achttien eredivisieclubs hebben na een tweedaagse vergadersessie in Wageningen nogal wat huiswerk voor de komende maanden meegekregen. De directies zullen een beslissing moeten gaan nemen over een mogelijke nieuwe competitie-opzet. Aanvankelijk lagen liefst zeven verschillende modellen op tafel. 'Na een goede en open discussie hebben we dit aantal weten terug te brengen tot drie', liet directeur Hans Nijland van FC Groningen dinsdag weten.