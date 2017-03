Markwell moet Oranje langs Cuba loodsen

Pitcher Diegomar Markwell heeft de taak gekregen om de Nederlandse honkballers woensdag op de World Baseball Classic langs Cuba te leiden. De 36-jarige Antilliaan is de startende werper bij Oranje in de laatste wedstrijd van de tweede ronde in Tokio. Winst op Cuba volstaat waarschijnlijk voor een plek in de finaleronde van de WBC in Los Angeles.