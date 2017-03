Beroepszaak Vilhena woensdag 29 maart

De beroepszaak van middenvelder Tonny Vilhena tegen zijn schorsing is woensdag 29 maart. Dat betekent dat de Feyenoorder zondag mee kan spelen in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De beroepszaak zou normaal gesproken een week eerder zijn, maar vanwege de interlandperiode is dat nu eind maart geworden, meldt een woordvoerder van de KNVB dinsdag.