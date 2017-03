'Beste manier om te verdedigen is goals maken'

Trainer Pep Guardiola is woensdag met Manchester City niet van plan om tegen Monaco extra verdedigend te gaan spelen. Als de Engelse voetbalclub dat doet, is het volgens de Spaanse coach vragen om problemen. 'De beste manier om te verdedigen is het maken van doelpunten', zei hij dinsdag in zijn vooruitblik op de return in de achtste finales van de Champions League.