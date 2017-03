Spurs hoopvol over Kane

De nieuwe enkelblessure bij aanvaller Harry Kane van Tottenham Hotspur lijkt mee te vallen. De Engelse club bevestigde dinsdagavond dat de trefzekere spits weer schade had opgelopen aan het bandenstelsel in zijn rechterenkel. 'Het lijkt op de blessure die hij in september opliep tegen Sunderland, maar het wordt niet als zo ernstig beschouwd', liet Tottenham op de website weten.