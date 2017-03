Juventus verslaat FC Porto opnieuw

Juventus heeft zich dinsdag in de achtste finales van de Champions League niet laten verrassen. De Italiaanse kampioen was op eigen veld opnieuw te sterk voor FC Porto (1-0). Het eerste duel in Portugal eindigde vorige maand in 2-0 in het voordeel van de 'Oude Dame' uit Turijn.