Shakespeare wint met Leicester ook in Europa

Het kan even niet op bij Leicester City. De regerend landskampioen uit Engeland lijkt na het ontslag van trainer Claudio Ranieri, een kleine drie weken terug, de weg omhoog gevonden te hebben. Na twee overwinningen in de competitie won Leicester dinsdag met Craig Shakespeare ook in de Champions League. De 2-0 in eigen stadion in de achtste finales tegen Sevilla was genoeg om de kwartfinales te bereiken.