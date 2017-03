Honkballers Oranje verpletteren Cuba op WBC

De Nederlandse honkballers kunnen zich gaan opmaken voor de finaleronde van de World Baseball Classic. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens boekte woensdag in de Tokyo Dome een imponerende zege op Cuba, mede dankzij liefst vier homeruns. Na zeven innings stond het al 14-1 en was de wedstrijd voorbij.

Oranje moet nog afwachten hoe de laatste wedstrijd in de tweede ronde tussen Japan en Israël afloopt, maar lijkt een plek in de halve finales amper meer te kunnen ontgaan.

Als Japan wint, gaat het samen met Oranje naar de laatste vier in Los Angeles. Bij winst van Israël moeten de rekenmachines eraan te pas komen om de eindstand in de groep te bepalen. Vier jaar geleden bereikte het koninkrijksteam voor het eerst de halve finales op het WBC, waarin de Dominicaanse Republiek te sterk was.