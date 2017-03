Nadal tegen Federer in Indian Wells

Rafael Nadal kan zich in Indian Wells revancheren voor zijn verloren finale op de Australian Open tegen Roger Federer. Beide tennisgrootheden bereikten de vierde ronde, waarmee de zo gewenste clash een feit is.

De als vijfde geplaatste Nadal was in een Spaans onderonsje te sterk voor Fernando Verdasco. Federer speelde twee tiebreaks tegen de Amerikaan Stevie Johnson. Hij won ze beide en dus won de Zwitser met 7-6 (3), 7-6 (4). Het wordt de 36ste keer dat de Zwitser het opneemt tegen zijn eeuwige rivaal. In de vorige editie pakte hij ten koste van Nadal de titel op de Australian Open.