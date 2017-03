Warriors winnen weer eens een wedstrijd

Stephen Curry heeft op zijn verjaardag de hoofdrol voor zich opgeëist in het duel met Philadelphia 76'ers. Curry vierde zijn 29ste verjaardag met 29 punten, waarvan hij er twaalf had opgespaard voor het laatste kwart. Die waren nodig om de Warriors aan een benauwde 106-104 overwinning te helpen. Het was de eerste winst na drie nederlagen op rij.