Van Persie weg, Mertens en Lukaku blauw

Fenerbahçe probeert Robin van Persie te lozen, maar dat gaat minder gemakkelijk dan gehoopt. De 101-voudig international van Oranje verdient in Istanbul liefst 5,5 miljoen euro per jaar en drukt daarmee flink op de begroting van de Turkse topclub. Volgens Takvim wil Van Persie geen water bij de wijn doen. De 33-jarige spits heeft al aanbiedingen uit het Midden-Oosten naast zich neergelegd.

De toekomst van Romelu Lukaku ligt niet bij Everton. Die gesprekken kapte hij gisteren zelf af. Maar waar dan wel? Chelsea en Manchester United zijn meer dan geïnteresseerd in de veelscorende Belg. Chelsea lijkt de beste papieren te hebben. Lukaku wil namelijk in ieder geval Champions League gaan spelen. Er hangt wel een flink prijskaartje om zijn nek. Volgens The Daily Mail moet hij 75 miljoen euro kosten.

MERTENS NAAR ENGELAND

Dries Mertens speelde dit seizoen bij Napoli al in de Champions League. De kleine Belg deed dat goed, maar kon niet verhinderen dat zijn ploeg werd uitgeschakeld door Real Madrid. Een mooi moment voor Mertens om eens verder te gaan kijken. Internazionale wil hem hebben, maar volgens Het Laatste Nieuws wil Mertens zelf graag naar de Premier League. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Luis Muriel maakt een megatransfer, dat kan haast niet anders. De 25-jarige spits van Sampdoria heeft de topclubs namelijk voor het uitkiezen. Althans, dat zegt hij zelf. 'Ik heb al aanbiedingen ontvangen van Juventus, Internazionale, AC Milan en AS Roma', vertelt de Colombiaan tegen Radio Magica. 'Maar er is ook veel interesse vanuit Engeland en Spanje.' Muriel maakte dit seizoen 10 goals in de Serie A.

RAMOS VAN WIT NAAR BLAUW

Domenico Berardi schijnt al bijna rond te zijn met Internazionale, maar er zijn nog topclubs die een stokje voor die transfer willen steken. Volgens El Mundo Deportivo mengt Atlético Madrid zich in de strijd om de 22-jarige aanvaller, die voor Sassuolo 51 keer scoorde in 131 competitieduels. Concurrentie komt uit Engeland: ook Liverpool en Tottenham Hotspur lonken naar de krabbel van de Italiaan.

Als je Sergio Ramos zegt, dan zeg je Real Madrid. Maar dat kan volgens Talksport volgend seizoen zomaar eens anders zijn. Chelsea wil Ramos als opvolger van John Terry, die met zijn 36 jaar nu toch wel aan het eind van zijn carrière lijkt te zijn. De vraag is of Real de veelscorende verdediger wil laten gaan.