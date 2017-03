Luiten op zoek naar WK-titel en Masters

Het wordt loodzwaar, maar het kan nog. Nog één keer hebben we het op deze plekken over de kansen van Joost Luiten op deelname aan The Masters. Luiten moet zeer hoge ogen gooien tijdens het WK Match Play om de strijd om het groene jasje te halen. Volgende week donderdag begint het WK. The Masters halen is niet onmogelijk, maar ook zeker niet waarschijnlijk.

Denk je nu: wat is matchplay? In het kort: bij matchplay is het één tegen één en hole voor hole. Speelt Luiten bijvoorbeeld tegen Rory McIlroy en heeft hij vier slagen nodig en McIlroy vijf, dan staat Luiten 1up. Doet McIlroy het op hole twee beter, dan is het weer gelijk. Het maakt niet uit hoeveel slagen je nodig hebt, als je het maar beter doet dan je tegenstander. Man tegen man dus.

JOHNSON VOERT VELD AAN

De beste 64 van de wereldranglijst mogen meedoen aan het WK. De Rotterdammer hoort daar niet bij, maar dankzij enkele afzeggingen staat Luiten toch aan de start. Uiteraard heel mooi dat we hem in actie zullen zien, maar de loting voor de groepsfase met vier spelers zal zwaar zijn. Luiten zit in pot D. De pot met de laagst geklasseerde spelers.

Early projection of @DellMatchPlay pools.

Field subject to further WDs before deadline.

Pool ranks based on Mar 20th #OWGR.

(after @APInv) pic.twitter.com/DZQ61j3cPx — Nosferatu (@VC606) 13 maart 2017

Hij komt daardoor één speler uit de top 16 tegen, één speler die tussen de plaatsen 17 en 32 staat en één speler tussen de plaatsen 33 en 48. Bovenaan staat Dustin Johnson, op plaats 16 vinden we Branden Grace. En nu komt het vervelendste punt: alleen de winnaar van de groep overleeft ronde 1.

LUITEN KONING MATCHPLAY

Tot zover de beren op de weg. Deelname aan het WK biedt natuurlijk vooral kansen. Kansen op The Masters, kansen om een gooi te doen naar een prestigieuze titel en kansen om te laten zien waarom Luiten matchplay zo leuk vindt. Want matchplay, daar kun je Joost Luiten voor wakker maken.

De cijfers bewijzen ook dat hij er goed in is. Luiten speelde achttien wedstrijden matchplay in zijn leven. Dertien keer mocht hij de felicitaties van zijn tegenstander in ontvangst nemen. Vijf keer was hij minder succesvol. Vooral het Volvo World Match Play van 2014 was een succesvol evenement. Daar werd Luiten derde. Hij verloor in de halve finale van Mikko Ilonen en won onder anderen van Graeme McDowell.

MATSUYAMA NET TE STERK

In 2015 mocht Luiten voor het laatst meedoen aan het World Match Play. Dat ging zeker niet slecht, maar een fantastische reeks holes van Hideki Matsuyama zorgde er toen voor dat niet Luiten, maar de Japanner de groep won. Tijd voor revanche!

Ischa Gerrits

Ischa Gerrits is freelance redacteur bij Ziggo Sport Totaal en houdt van vrijwel alle sporten, maar is vooral golf- en tennisfreak. Gerrits kijkt niet alleen bijna alle toernooien, maar is zelf ook vaak te vinden en vooral te horen op de green en het gravel.

Luiten-watch archief