FC Oss ontslaat trainer Gesthuizen

FC Oss heeft woensdag de samenwerking met trainer François Gesthuizen per direct beëindigd. Volgens de club uit de Jupiler League is 'de wisselwerking en de vertrouwensband tussen de trainer en de spelersgroep onvoldoende gebleken'. Dat meldt FC Oss, dat zeventiende staat, op de website. Gesthuizen was bezig aan zijn eerste seizoen. Hij volgde afgelopen zomer Reinier Robbemond op, die als laatste was geëindigd.