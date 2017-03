Dortmund kan Götze dit seizoen vergeten

Mario Götze komt dit seizoen niet meer aan spelen toe bij Borussia Dortmund. De 24-jarige middenvelder herstelt van een stofwisselingsstoornis en kan naar verwachting pas in de zomer de training hervatten. De Duitse club uit de Bundesliga gaf woensdag een update over zijn zieke topspeler, die in 2014 wereldkampioen werd met de Duitse ploeg en afgelopen zomer overkwam van Bayern München.