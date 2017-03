Götze dit seizoen niet meer in actie

Mario Götze komt dit seizoen niet meer aan spelen toe bij Borussia Dortmund. De 24-jarige middenvelder herstelt van een stofwisselingsstoornis en kan naar verwachting pas in de zomer de training hervatten.

De lichamelijke klachten openbaarden zich in februari en sindsdien is Götze niet meer in training. Hij volgt nu een speciale behandeling waarop hij volgens de club positief heeft gereageerd. Doel voor de langere termijn is volledig herstel, zodat Götze weer fit is voor volgend seizoen. 'Borussia wenst Mario een voorspoedig herstel, ook namens zijn tien miljoen fans', liet directeur Hans-Joachim Watzke optekenen.