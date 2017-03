CL winnen en degraderen? Zou uniek zijn

Er moeten nog twee wedstrijden gespeeld worden, maar de meest bijzondere naam bij de laatste 8 in de Champions League is al bekend: Leicester City. Het succes staat in contrast met de huidige 15de positie in de competitie. Degraderen en het miljoenenbal winnen, het zou een primeur zijn.

Er was namelijk geen club in de historie van de Champions League en de Europacup 1 die in hetzelfde jaar zowel degradeerde als de hoogst haalbare prijs voor clubs binnensleepte. Maar het kan echt. Hull City staat in de Premier League op een degradatieplek en heeft slechts drie punten minder dan The Foxes. Ook nummer 19 Middlesbrough heeft met vijf punten achterstand nog uitzicht op Leicester.

ASTON VILLA RECORDHOUDER

De slechtste prestatie in de competitie, terwijl de meest prestigieuze prijs voor clubs werd gewonnen, komt van Aston Villa. In 1982 won de ploeg de Europacup 1 en werd het elfde in de competitie. Bayern München eindigde in 1975 als tiende in de Bundesliga, maar de fans van Der Rekordmeister mochten in datzelfde jaar ook juichen om de winst van de Europese hoofdprijs.

Ook de winnaar van de UEFA Cup of Europa League hoefde na de zomer nooit een divisie lager aan de slag dan dat ze tijdens het winnen van de prijs deden. Internazionale kwam in 1994 met Dennis Bergkamp en Wim Jonk het meest in de buurt. De Italianen wonnen in dat jaar de UEFA Cup en eindigden op plek 14 in de Serie A. Die plaats moet Leicester nog maar zien te bereiken.

JUVE DAALDE AF

Mocht Leicester nou in de kwartfinale van de Champions League blijven steken en degraderen, dan hebben ze geen unicum te pakken. Juventus degradeerde in 2006 namelijk ook nadat De Oude Dame in Europa bij de laatste 8 hoorde. Daar was wél het Italiaanse omkoopschandaal voor nodig. De ploeg werd qua punten namelijk kampioen, maar daalde toch af naar de Serie B.