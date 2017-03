Slechts 10.000 tickets voor finalisten EL

Indien Ajax dit seizoen de finale van de Europa League haalt, krijgt de Amsterdamse club niet meer dan 10.000 tickets voor de eigen aanhang toegewezen. De Europese voetbalunie UEFA maakte woensdag de verdeling van de 48.000 toegangsbewijzen bekend. De eindstrijd is op 24 mei in de Friends Arena in Stockholm.