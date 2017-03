Atlético Madrid blijft solide overeind

Atlético Madrid heeft zich zonder grote moeite geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Los Rojiblancos scoorden in het eigen Vicente Calderón niet, maar kregen ook geen tegentreffer. Dat was na de 4-2 uitoverwinning bij Bayer Leverkusen voldoende om de volgende ronde te bereiken.

COLCHONEROS BLIJVEN OVEREIND

Ondanks dat Leverkusen met Kevin Volland en Chicharito de eerste grote kansen kreeg, maakte Atlético de meeste aanpraak op opnieuw een overwinning. Vlak voor de thee moest doelman Bernd Leno twee keer in actie komen. Hij redde knap op schoten van Ángel Correa en Koke.

UITBLINKER OBLAK

Ook na rust was het Atleti dat probeerde de Duitsers de definiteve nekslag te geven. Correa soleerde knap door de zestien, maar plaatste de bal naast het doel. Even later belandde ook het fraaie lobje van Antoine Griezmann niet in het net. Aan de andere kant hield Jan Oblak met drie briljante reddingen op rij zijn doel schoon.