Pep baalt van topprestatie AS Monaco

Als eerste ploeg in de Champions League heeft AS Monaco de volgende ronde bereikt ondanks een nederlaag in de eerste wedstrijd met vijf tegentreffers. De Franse koploper verloor vorige maand in Engeland met 5-3 van Manchester City. Dankzij een thuiszege van 3-1 bereikte de club uit het prinsdom toch de laatste acht op het kampioenenbal.

Voor Pep Guardiola van Manchester City was het de eerste keer dat hij als coach al in deze fase van de Champions League met een ploeg werd uitgeschakeld. 'We hebben hier niet ons normale niveau gehaald', zei de oud-trainer van Barcelona en Bayern München.

'Vooral in de eerste helft waren we er met ons hoofd niet bij. We wilden agressief verdedigen, maar dat lukte totaal niet. Na de rust hebben we nog wel verzuimd een paar goede kansen te benutten. We misten ook wat geluk. Maar we zullen hiervan leren en sterker terugkomen. Deze ploeg is nog jong.'