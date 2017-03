Ajax strijdt voor plek in kwartfinale

Ajax wil donderdagavond voor het eerst in veertien jaar de kwartfinale van een Europees bekertoernooi bereiken. De nummer twee van de eredivisie begint om 21.05 uur in een bomvolle ArenA met een achterstand van 2-1 aan de return tegen FC Kopenhagen in de achtste finales van de Europa League.