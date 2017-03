Federer klopt Nadal, Djokovic vliegt eruit

Roger Federer heeft woensdag opnieuw een titanengevecht met Rafael Nadal gewonnen. Net als eerder dit jaar in de finale van de Australian Open was de Zwitserse tennisgrootmeester zijn Spaanse rivaal de baas, dit keer in de vierde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells: 6-2 6-3. Titelverdediger Novak Djokovic, die de afgelopen drie jaar zegevierde op het Amerikaanse hardcourt, vloog eruit.