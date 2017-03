Lillard en McCollum slopen Spurs

San Antonio Spurs heeft een onverwachte nederlaag moeten incasseren in de NBA. De nummer 2 van het westen liet zich voor eigen publiek met 110-106 verrassen door Portland Trail Blazers. Bij The Spurs maakte LaMarcus Aldridge zijn rentree, nadat hij twee wedstrijden had gemist vanwege lichte hartritmestoornissen. Aldridge kreeg woensdag van de artsen toestemming weer te spelen.