Dembélé back-up Messi, Neymar-kopie

Ousmane Dembélé moet de nieuwe ster van Barcelona worden. Volgens El Mundo Deportivo bereiden de Catalanen een bod voor op de 19-jarige sensatie van Borussia Dortmund. Barça heeft haast omdat Lionel Messi een beslissing over z'n toekomst steeds maar weer voor zich uit schuift. De Blaugranas moeten wél met een enorme zak geld over de brug komen. Dembélé ligt nog vast tot medio 2021.

Diezelfde Spaanse krant bericht ook over Catalaanse interesse in Davinson Sánchez. De 20-jarige verdediger speelt sinds de zomer voor Ajax en maakt een enorm goede indruk. Barcelona heeft al een paar keer een afvaardiging naar Amsterdam gestuurd om de Colombiaan aan het werk te zien. De club is overtuigd geraakt dat Sánchez de beste keuze voor in het hart van de verdediging is.

Real Madrid en Barça hebben met Vinicius Júnior een wonderkind ontdekt. 'Hij is zo'n speler die je eens in de 10 á 20 jaar tegenkomt.' Dat zeggen de scouts van Real over de 16-jarige Braziliaan. Met vijf treffers hielp Vinicius zijn land aan de titel op het onder 17 kampioenschap van Zuid-Amerika. Alles en iedereen vergelijkt de vleugelaanvaller van Flamengo al met Neymar. Dat komt vooral door heerlijke acties als deze:

Parabéns, Ídolo!! Muitas felicidades e tudo de bom. Obrigado por todas magias dentro de campo!! @neymarjr pic.twitter.com/JkQ8kncO7L — Vinicius Junior (@vini11Oficial) 5 februari 2017

Chelsea gaat flink investeren deze zomer. We meldden dinsdag al in deze rubriek dat The Blues dolgraag Romelu Lukaku terug willen halen naar Stamford Bridge, maar volgens The Daily Telegraph wil de Londense topclub nog een topper van Everton. Ross Barkley staat net als Lukaku hoog op het verlanglijstje van Chelsea. De middenvelder en spits van The Toffees kosten samen ongeveer 120 miljoen euro.

RB Leipzig flitst dit seizoen en dat is mede te danken aan Timo Werner. De 21-jarige aanvaller scoorde dit seizoen al 14 keer in 23 competitieduels. Daarmee heeft hij zich in de kijker gespeeld van Jürgen Klopp. De trainer Liverpool heeft serieuze interesse in de talentvolle Duitser, schijft The Daily Mail. Werner ligt nog tot medio 2020 vast in Leipzig.

Jaïro Riedewald is helemaal klaar met Ajax. Het 20-jarige jeugdproduct van de Amsterdammers is niet opgenomen in de selectie voor het cruciale Europa League-duel met FC Kopenhagen. Dat komt extra hard aan omdat Duitse flop Heiko Westermann wel tot de 18 namen hoort. Volgens De Telegraaf wil Riedewald nu vertrekken. Eerder keerden jeugdspelers Riechedly Bazoer en Anwar El Ghazi al Ajax de rug toe.

Bruno Martins Indi wil bij Stoke City blijven. De 25-jarige international van het Nederlands elftal speelt dit seizoen op huurbasis bij The Potters, maar praat met de clubleiding over een definitieve overstap. 'We zijn in gesprek, ik heb de intentie om hier langer te blijven', zei de verdediger, die onder contract staat bij FC Porto tegen Sky Sports. 'Manager Mark Hughes geeft me veel vertrouwen, hij gelooft in mij.'