Lowe nieuwe technische baas Williams

Formule 1-renstal Williams heeft Paddy Lowe in huis gehaald als technische baas. De Brit verliet begin dit jaar nog kampioensteam Mercedes. De 54-jarige Lowe wordt ook aandeelhouder van de Britse renstal en krijgt een plek in de directie, meldde het team donderdag.

Lowe zal leiding geven aan de renstal samen met Mike O'Driscoll en Claire Williams, de dochter van oprichter Frank Williams.

Lowe begon zijn carrière in de Formule 1 als ingenieur bij Williams in 1987. Na zes jaar stapte hij over naar McLaren, waar hij een belangrijke taak had in de ontwikkeling van de bolides. In 2013 volgde de overgang naar Mercedes, waar hij als technisch directeur mede vorm gaf aan de superieure bolide waarin Lewis Hamilton en Nico Rosberg de afgelopen drie jaar de koningsklasse van de autosport domineerden.