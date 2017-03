Atlético dieper in neus-problemen

In navolging van Stefan Savic heeft ook ploeggenoot José Maria Giménez van Atlético Madrid zijn neus gebroken. De verdediger uit Uruguay overkwam dat tijdens de return in de achtste finale van de Champions League tegen Bayer Leverkusen. Giménez was centraal achterin de vervanger van Savic en kon de wedstrijd wel uitspelen.