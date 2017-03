Weer een gebroken neus bij Atlético Madrid

In navolging van Stefan Savic heeft ook ploeggenoot José Maria Giménez van Atlético Madrid zijn neus gebroken. De verdediger uit Uruguay overkwam dat woensdag tijdens de return in de achtste finales van de Champions League tegen Bayer Leverkusen (0-0). Giménez, centraal achterin de vervanger van Savic, kon de wedstrijd wel uitspelen.

Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat zijn neus gebroken is. Dat overkwam ploeggenoot Savic zaterdag ook al tijdens de competitiewedstrijd tegen Granada. De Montenegrijnse verdediger kon met een beschermend masker woensdag als invaller wel even meedoen tegen Leverkusen. Giménez krijgt eveneens zo'n masker aangemeten.

Atlético Madrid heeft voor het vierde jaar op rij de kwartfinales van de Champions League gehaald.