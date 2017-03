Lukaku mist ambitie bij Everton

Romelu Lukaku dreigt met een vertrek bij Everton, de club van manager Ronald Koeman. De Belgische topschutter wil de Champions League in en om de prijzen spelen, maar mist die ambitie bij de club uit Liverpool. 'We hadden een paar goede spelers kunnen aantrekken, maar de club heeft dat nagelaten', zei Lukaku in Engelse media. 'Jammer, want ik wil prijzen winnen.'