Engelse en Spaanse kraker + Barça

Vandaag staat er weer een bomvolle dag vol topsport op het programma! In Engeland wordt er reikhalzend uitgekeken naar Manchester City tegen Liverpool. Maken The Reds hun status als kampioen van de krakers waar? Verder hebben we onder meer de duels van Manchester United, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid en Barcelona voor je in petto. Je zit dus de hele dag goed bij ons!

STRIJD OM CHAMPIONS LEAGUE-PLEKKEN

De wedstrijd van de dag in Engeland zonder twijfel Manchester City tegen Liverpool. De nummer 3 en 4 zijn vol in de strijd om de Champions League-plekken. Nu staan ze nog op een veilige positie, maar Arsenal en Manchester United zijn niet ver weg. Liverpool was dit seizoen haast foutloos in de krakers, houden ze dat vol? Eerder op de dag komen Manchester United en Tottenham Hotspur, de nummers 6 en 2, in actie.

tijdstip wedstrijd kanaal 13.00 Middlesbrough - Manchester United Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 15.15 Tottenham Hotspur - Southampton Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select , Go

17.30 Manchester City - Liverpool Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select , Go

OOK SPAANSE KRAKER

Atlético Madrid tegen Sevilla mag ook met recht een kraker worden genoemd. Atleti staat vierde en het gat naar de Andalusische nummer 3 is 5 punten. Sevilla heeft de laatste weken wat steekjes laten vallen tegen kleine ploegen, maar pakken ze de draad weer op tegen een directe concurrent? Barcelona moet het in de jacht op aartsrivaal Real Madrid opnemen tegen Valencia, waar Real laatst nog van verloor. Oppassen dus!

tijdstip wedstrijd kanaal 16.15 Atlético Madrid - Sevilla Ziggo Sport Voetbal, Go 18.30 Deportivo La Coru ña - Celta de Vigo Ziggo Sport Voetbal, Go

20.45 Barcelona - Valencia Ziggo Sport Voetbal, Go

ROUND UP, RONDO EN NBA

Het weekend wordt zoals altijd weer afgesloten met Round Up en Rondo. In Round Up zie je de highlights van de duels uit de Premier League en Primera División. Daarna bespreekt Jack van Gelder met Wim Kieft, Ruud Gullit, Jan van Halst en Youri Mulder de opvallendste momenten uit de binnenlandse en buitenlandse voetbalcompetities. Daarna kun je nog genieten van Detroit Pistons tegen Phoenix Suns in de NBA.